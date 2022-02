Agatha Moreira dá voz para personagem de Os Caras Malvados e celebra: ''Realização de um sonho''

A atriz Agatha Moreira é a voz da Governadora Diane Raposina na animação Os Caras Malvados

Agatha Moreira (30) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 24, para contar uma novidade para os seguidores.

No Instagram, a atriz revelou que deu voz para uma personagem do filme de animação Os Caras Malvados, que estreia no dia 17 de março nos cinemas.

No longa ela será a Governadora Diane Raposina e na publicação comentou que o momento é uma realização de um sonho.

"Vcs sabem que eu sempre fui apaixonada por animação. Super fã mesmo! Daquelas que assistem o filme várias vezes e sabem as falas de cor. E agora poder dublar uma animação é a realização de um sonho. Eu to muito feliz! É uma honra poder dar voz para a Governadora Diane Raposina em #OsCarasMalvados", disse ela.

Na sequência, a artista falou um pouco mais sobre o enredo do filme. "Nessa nova animação da Dreamworks, ser mau nunca pareceu tão bom. Confere aí o trailer e não perca o filme. Dia 17 de março, somente nos cinemas", concluiu.

