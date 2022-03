Academia confirma que Beyoncé e Billie Eilish irão performar no Oscar 2022 neste domingo

Beyoncé e Billie Eilish farão performances de suas músicas indicadas ao Oscar de Melhor Canção Original

Nesta terça-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, confirmou queBeyoncé (40) e Billie Eilish (20) irão performar na cerimônia que acontece neste domingo, 27.

Beyoncé, que está indicada ao prêmio Melhor Canção Original pela música Be Alive, fará uma apresentação na premiação como já se especulava.

Já a jovem cantora Billie Eilish está indicada na mesma categoria por sua canção No Time To Die, que é o tema de abertura do novo filme da franquia 007.

Além das performances das duas divas do pop, a cantora country Reba McEntire (66) também cantará uma música indicada ao prêmio de Melhor Canção Original. E o artista Sebastián Yatra (27) cantará a canção Dos Oruguitas que está indicada como parte da trilha sonora da animação Encanto.

A cerimônia do Oscar acontecerá neste dia 27 com mudanças em sua programação, já que terá oito entregas de prêmios gravadas antes da premiação ao vivo.

