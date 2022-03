Academia abre processo contra Will Smith e revela que o ator recusou a se retirar do Oscar 2022

A organização que comanda o Oscar abriu um processo contra Will Smith, que deu um tapa no comediante Chris Rock

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 21h23

Nesta sexta-feira, 30, a Acedemia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar 2022, abriu um processo disciplinar contra Will Smith (53).

Por conta do tapa no comediante Chris Rock (57)no meio da cerimônia que aconteceu neste domingo, 27, o ator terá que responder por escrito e pode chegar a ser expulso da Academia.

Em nota, a organização também afirmou que o vencedor da categoria de Melhor Ator no Oscar deste ano foi pedido para se retirar do evento. "As coisas aconteceram de uma forma que não poderíamos ter previsto. Gostaríamos de esclarecer que o Sr.Smith foi convidado a sair da cerimônia e se recusou, mas também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de forma diferente".

A Academia também se desculpou com Chris Rock pelo ocorrido. "Sr.Rock, pedimos desculpas pelo que você experienciou no nosso palco e agradecemos sua resiliência naquele momento".

Uma reunião na Academia acontecerá no dia 18 de abril e decidirá o futuro de Will Smith na associação de Hollywood.

O pedido de desculpas de Will Smith!

Logo após o ocorrido, Will Smith subiu ao palco para pegar seu Oscar de Melhor Ator e fez questão de se desculpar para a Academia e para todos os presentes no evento, em seu discurso.

Um dia após a cerimônia, o ator postou em seu Instagram um pedido de desculpas em que dizia: "Sou um trabalho em progresso".