A24 confirma sequência de filme de terror mais aguardado de 2023

Antes mesmo de estrear no Brasil, Fale Comigo, da A24, tem continuação confirmada pela produtora

Fale Comigo é um dos filmes de terror mais esperados do ano de 2023. Muito aclamado pela crítica, o longa é uma produção da icônica A24. E a produtora já deixou claro que haverá uma continuação do filme dirigido por Danny e Michael Philippou e estrelado por Sophie Wilde.

Em uma publicação feita através das redes sociais, a produtora compartilhou um vídeo no qual mostra a escultura de mão, um dos principais pontos do filme, formando o número dois, enquanto se contorcia. “Sumonando uma sequência”, escreveram na legenda da postagem.

O filme nem estreou ainda no Brasil! A estreia está marcada para o dia 17 de agosto. Fale Comigo traz a história de “um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciado na emoção, um deles vai longa demais e abre a porta para o mundo espiritual”.

Contando com Sophie Wilde no papel principal de Mia, o longa traz nomes como Zoe Terakes, Miranda Otto, Jett Gazley, Chris Alosio, Otis Dhanji, Joe Bird, Alexandra Jensen, entre muitos outros atores interessantes. O filme custou apenas US$ 4,5 milhões para ser feito, mas já arrecadou até o momento US$ milhões ao redor do mundo todo.

A24 é uma produtora norte-americana independente, responsável por grandes nomes do cinema de terror e suspense dos últimos anos. Fundada dia 20 de agosto de 2012, na cidade de Nova York, Nova York, nos Estados Unidos, a empresa cinematográfica é a mente brilhante por trás de longas como Ex Machina, Moonlight, Hereditário, Lady Bird, A Bruxa, Midsommar, The Green Knight, X, Pearl, entre muitos outros.

Os internautas reagiram à notícia da sequência de formas diferentes. Alguns zombaram da antecipação da produtora. “Cara, a gente nem viu o primeiro ainda”, disparou um. “O primeiro filme ainda nem saiu no meu país”, comentou um outro. “Esse realmente não precisa, mas brigado”, ironizou um terceiro.

Já outros se empolgaram com a oportunidade de mais um filme da produtora. “Caramba, essa foi rápida! Mas não estou reclamando”, “Deem a eles um orçamento maior, por favor”, “Aí sim! Vamos lá!”, são algumas das mensagens que podem ser vistas.