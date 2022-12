Virginia Fonseca impressiona ao mostrar árvore de Natal de sua mansão com tema especial

Influenciadora Virginia Fonseca chocou ao exibir imensa árvore com enfeites de filme de animação

A mansão de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) já está pronta para o Natal. Neste domingo, 11, a influenciadora compartilhou uma foto exibindo sua árvore e impressionou com os detalhes.

Em um canto de sua casa, de teto bem alto, a famosa montou uma grande árvore e escolheu uma decoração temática para o objeto.

O tema escolhido para os enfeites foi da famosa animação da Disney, Frozen. Com as bonecas do filme e outros personagens, o item verde foi todo preenchido com muita fofura para as filhas do casal, Maria Alice (1) e Maria Flor.

Além dos brinquedos, laços de cor rosa, bolas brancas e brilhantes também foram colocadas na decoração da árvore da família.

Ainda nos últimos dias, a sogra de Virginia, Poliana Rocha (46), impressionou ao exibir a decoração natalina do jardim de sua mansão.

Veja a árvore de Natal de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca explica motivo de ter viajado sem as filhas e desabafa

A influenciadora Virginia Fonseca foi nos últimos dias para os EUA para receber o prêmio de Influenciadora Brasileira do Ano no People's Choice Awards. Sem as filhas, ela e Zé Felipe fizeram a viagem internacional e a mamãe explicou o motivo de estarem sozinhos ao desabafar sobre a falta que está sentindo das pequenas.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou uma foto das herdeiras, Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, de um mês, juntinhas e contou que precisou viajar de última hora.

"Eu estou com tanta saudade... primeira vez que viajo pra tão longe sem minhas cutucas! Foi uma viagem em cima da hora e eu não consegui trazê-las, até porque minha pequena Flor nem visto tem, mas ver elas vivendo esses momentos juntinhas deixa meu coração mais quentinho!", contou.

