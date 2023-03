Virginia Fonseca abre closet luxuoso e faz ‘limpa’ nas peças: “Desapeguei”

Virginia Fonseca revela detalhes de closet gigantesco e separa peças para organização de bazar beneficente

Virginia Fonseca (23) acordou inspirada nesta quarta-feira, 22! A influenciadora abriu as portas de seu closet luxuoso e revelou que está planejando organizar um bazar beneficente. Nos stories, a noiva de Zé Felipe (24) fez uma ‘limpa’ no armário gigantesco e mostrou a separação das peças para a ação.

“Bora, gente. O que eu vou fazer: tem coisas que vou tirar. Estou prometendo fazer um bazar já tem um tempo, eu e a Poli, nós vamos fazer mas preciso de um tempinho, porque nem sei como faz, nunca fiz e quero fazer. Todas as roupas que estou separando é para colocar nesse bazar beneficente", Virginia explicou a ideia com a sogra, Poliana Rocha (46), esposa do cantor Leonardo (59).

A influenciadora adiantou que ainda não definiu os detalhes da organização do evento, mas mostrou algumas peças que entrarão no bazar, como um conjuntinho verde com florais coloridos, além de uma enorme coleção de pijamas: “Tirei uns 40 pijamas agora”, ela legendou o stories em que mostra uma pilha de roupas: “Desapeguei de vários”, disse.

Assim que terminou a organização, ela mostrou detalhes do closet, recheado de roupas para o bazar. Por fim, ela finalizou a sessão faxina organizando o seu banheiro: “19h tem festa e o mood da tarde tá sendo esse”, e completou: “Depois chega na festa cansada e não sabe o porquê", legendou e mostrou seus produtos de higiene.

Virginia Fonseca mostra desapegos - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca mostra detalhes do closet - Reprodução/Instagram

