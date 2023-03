Viih Tube fica aos prantos com conquista antes do nascimento da filha

Grávida pela primeira vez, Viih Tube não segura as lágrimas e surge chorando nas redes sociais ao anunciar grande mudança em sua vida

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube está de mudança! Grávida pela primeira vez, ela apareceu chorando muito nas redes sociais ao contar a nova conquista em sua vida: uma casa para criar a filha, Lua, junto com o marido, Eliezer. Nos stories do Instagram, a jovem apareceu aos prantos ao contar que já escolheram a nova casa da família .

Viih Tube mora em uma cobertura na cidade de São Paulo, mas quer criar a filha em uma casa com direito a natureza ao redor. Assim, ela e o marido decidiram procurar uma casa antes do nascimento da herdeira e contaram que já encontraram a nova propriedade.

Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela contou sobre a casa. "É uma casa que tem tudo o que eu queria para o futuro da Lua. É uma casa enorme, mas que não esbanja luxo, ela esbanja natureza e isso é muito importante. É um lugarzinho no meio do mato. E de frente tem um parquinho, tem um lago", contou ela.

Então, a jovem desabafou: "Eu não consigo parar de chorar. Eu estou muito feliz".

Em outro momento, Viih Tube contou sobre a venda de sua cobertura em área nobre de São Paulo. "A gente decidiu vender a cobertura. Agora todas as minhas decisões também são conjuntas com o Eli, porque casamento é isso. Eu não me vejo mais morando aqui com a Lua, ele também não se vê morando aqui. A gente já está morando junto aqui há um bom tempo. E o dinheiro que a gente vai ganhar vendendo vai ajudar muitas coisas que a gente pensa para o nosso futuro, no que a gente quer investir. Faz pouco tempo que ficou pronto, mas são fases diferentes. E é outro tipo de criação e rotina que eu quero que a Lua tenha", afirmou.

Viih Tube e Eliezer se casam no civil

Na terça-feira, 21, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube e o ex-BBB Eliezer oficializaram o casamento no civil. "Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse ela.

Por sua vez, Eliezer comemorou: "5/5/22 - “quero te beijar”. 22/5/22 - “dorme aqui”. 16/8/22 - “namora comigo?”. HOJE, 21 de março de 2023 - “casamos!”. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, tanta gente falou tanta coisa sem saber. Tanto isso, tantos aquilo… Mas o mais importante, tanto amor. Tanta coisa que construímos, que evoluímos, tanta coisa que já vivemos e o mais louco… só estamos começando meu amor, minha amiga, minha mulher… minha esposa. Te amo Vitória Tube do Carmo".