Veja espaços da mansão que Anitta colocou à venda por R$ 12 milhões

A cantora Anitta colocou sua casa no Rio de Janeiro à venda. Relembre fotos da mansão!

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 10h56 - Atualizado às 13h05

A cantora Anitta (29) deverá mudar de casa em breve. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, ela colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro se encontra dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 12 milhões. O local tem 620 m² com quatro suítes, sala de estar, sala de jantar e jardim. Ela deverá se mudar para outro bairro do Rio de Janeiro.

Anitta comprou o imóvel milionário em 2014 e a mansão foi também o lar de Juliette Freire (32) após ela vencer o BBB!

Confira imagens dá casa que Anitta está vendendo:

