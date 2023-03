Um luxo! Mansão de Sthefany Brito continua à venda por R$ 14,8 milhões, diz jornal

Mansão pertencia ao jogador Bruno Henrique e foi comprada por Sthefany Brito pelo valor de R$ 10 milhões

A mansão onde Sthefany Brito (35) vive com o marido e filho continua à venda pelo valor de R$ 14,8 milhões, informou o Jornal Extra. O imóvel de luxo está localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O local tem 700 m² de área construída, vários ambientes com pé direito duplo, sala de estar, sala de jantar, cinema, lavabo, suíte térrea e subsolo em vidro com adega e ambiente de estar.

Sala de estar da Mansão de Sthefany Brito, de R$ 14,8 milhões, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Youtube

A cozinha do imóvel foi planejada e integrada a uma copa de apoio. No primeiro nível da casa também ficam a lavanderia, a dependência completa e dois depósitos.

O segundo andar da mansão é composto por quatro suítes com closet. A maior delas, a suíte master, tem portas e janelas com proteção antirruído, closet amplo e banheiro duplo com hidromassagem.

O imóvel conta, ainda, com uma área de lazer com jardim, deck, piscina com borda infinita em pedra Hijau, spa com sauna à vapor e hidromassagem.

Deck e piscina da Mansão de Sthefany Brito, de R$ 14,8 milhões, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Youtube

Na área externa da mansão ficam o espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza e o banheiro de apoio.

O projeto de iluminação da casa de Sthefany Brito foi totalmente automatizado. A casa tem cinco vagas de garagem e fica num condomínio com segurança 24h e ampla área de lazer.

O condomínio de luxo onde fica a mansão da atriz é o queridinho dos famosos. O próximo morador do imóvel será vizinho de celebridades como Jade Picon (21) e Gabigol (26).

Sthefany Brito relata crise de convulsão no cachorro: "Cena desesperadora"

Sthefany Brito contou que seu cachorro, Tino, teve uma crise de convulsão. Em meio ao relato, ela disse que o animal está bem, porém muito cansado.

A atriz também lembrou que esta não foi a primeira vez que aconteceu e que foi "desesperador" ver a cena.

"Ele tem epilepsia, eu já contei para vocês, e ele toma remédio de manhã e dá uma canseira nele, ele fica muito cansado. De manhã, é muito difícil para ele acordar e a noite ele vem acabado para a cama. Tinha meses que ele não tinha convulsão e na segunda-feira ele teve. Teve o desespero, o susto e a agonia de não saber o que ele tinha logo na primeira convulsão, fui eu que vi, o Enrico era recém-nascido, e eu estava voltado de uma mamada e eu vi o Tino. Não sei nem definir. Foi horrível", lembrou.