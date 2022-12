Simone mostra decoração de natal com cerca de 120 mil luzes

Cantora Simone exibe belíssima decoração de Natal que arrancou elogios de seus seguidores

A cantora Simone Mendes (38), ex-integrante da dupla com sua irmã Simaria (40), decidiu ostentar na decoração de Natal de sua mansão! A famosa impressionou seus seguidores ao investir pesado para ter aquela digna “decoração de filme”.

Mamãe de Henry e Zaya, Simone recebeu de presente a decoração de seu marido, Kaká Diniz (37), que presenteou ela e os filhos do casal com uma mega produção. O empresário investiu em 120 mil luzes de natal para decorar a mansão luxuosa da família.

“Dei uma de doido e vou enfeitar a casa para o Natal, minha esposa ainda não sabe! Vai ficar muito legal! Depois eu mostro para vocês!”, explicou o empresário e marido da cantora. “Aqui é um quadro de energia que vai ficar separado da energia da casa! E ele vai colocar um modem aqui que vai conectar na internet da casa e eu controlo, posso ligar pelo celular”, disse.

“São 120 mil luzes! É luz! Começamos colocando o laço! Vai ficar lindo! Já colocamos em cima e agora estamos montando as árvores”, continuou, dando mais detalhes da decoração. “Gente choveu muito e agora estamos fazendo a instalação da fiação, as árvores já estão com as luzes e estão fazendo agora a parte da instalação elétrica! Olha que top, o jardim todo já foi colocado também”, comentou sobre o perrengue que passaram. “Finalmente está pronto! Olha gente, finalizado, olha que coisa mais linda que ficou! Isso aqui é surpresa para a minha esposa!”, finalizou.



Simone compara o fim da dupla com Simaria com a morte do pai: 'Terrível'

Simone Mendes participou do programa Fantástico, da Globo, falando sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, que acabou em meados de 2022. “Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil”, disse ela.

Apesar do período de tristeza, Simone entregou que confia que isso tinha que acontecer. “Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostra do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, comentou.