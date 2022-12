Simone Mendes impressiona ao mostrar decoração de Natal de seu jardim: ''Parecendo um shopping''

Cantora Simone Mendes chocou ao exibir luzes natalinas da área externa de sua mansão

A cantora Simone Mendes (38) impressionou ao mostrar a decoração de Natal da área externa de sua mansão. Nesta quinta-feira, 08, a famosa gravou um pouco do jardim ao aproveitar o local com sua família.

Nos registros, a artista sertaneja chocou ao exibir o local todo iluminado, repleto de luzes em branco e vermelho. As árvores do jardim receberam a roupagem brilhante e a mansão da famosa também foi toda decorada.

Janelas e pilares foram cobertos com luzes claras, já a parte de cima da casa foi toda contornada com luzes vermelhas. O centro do lar recebeu um laço gigante.

Orgulhosa com a decoração, Simone exclamou ao exibir os detalhes. "Tá parecendo um shopping minha casa de tanto enfeite de Natal que tem", comentou. "Meu deus, que coisa linda, obrigada jesus!", declarou ela.

Simone Mendes mostra decoração natalina do jardim de sua mansão; veja:

Simone Mendes surge abatida e relata noite tensa com filha doente: "Não dormiu"

A cantora Simone Mendes surgiu abatida nas redes sociais após passar a noite em claro para cuidar da filha Zaya (01), que está doente. A pequena ficou gripada e preocupou a mamãe.

"A noite hoje foi tensa, hein. Afinal de contas, a Zaya está gripada e tossindo bastante. Quando ela tosse, acorda, e a mamãe ali, colada. Era umas 7h quando ela acordou e não conseguiu dormir de fato. Mesmo passando a madrugada toda acordando", detalhou ela nos stories de seu perfil no Instagram.

Apesar do perrengue, Simone conseguiu ajuda médica para a herdeira. "Vou levá-la ao médico, e vai dar certo", completou.

