Simaria mostra como é a decoração do seu novo escritório

Simaria monta escritório com decoração de cores claras em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 11h56

A cantora Simaria (39), da dupla com Simone (38), está com um novo escritório em São Paulo. A artista exibiu a decoração do espaço em um vídeo com seu arquiteto para mostrar os detalhes do local.

A nova decoração conta com um estilo mais clean, com direito a cores claras e um toque de industrial. A estrela escolheu uma decoração funcional para ser sua base de apoio no universo dos negócios.

“Cheguei aqui e era tudo o que eu queria. Porque eu amo tudo branco. Adoro essa mistura do branco com o preto, sou muito minimalista. Estou toda animada e feliz por ter agora um cantinho para receber as pessoas”, disse ela.

Fotos do novo escritório de Simaria: