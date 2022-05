Sabrina Sato organiza estante em casa e tamanho impressiona: ''Dá para praticar rapel''

A apresentadora Sabrina Sato deixou os seguidores de queixo caído ao mostrar o tamanho da estante de sua casa

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h03

Sabrina Sato (41) compartilhou um vídeo organizando a estante da sua sala e impressionou a web por conta do tamanho do móvel.

A apresentadora do Desapegue Se For Capaz utilizou uma escada para mover alguns objetos da prateleira, que vão do chão ao teto e também servem como suporte para a televisão.

"Inventando de limpar e organizar a minha pequena estante. Meu deus, não acaba nunca. Outro dia eu termino", brincou ela no vídeo.

Os admiradores não deixaram de comentar. "Bota planta em tudo isso aí!!! Haja enfeite Sabrina!", "Tem que ser no rapel", "Só um andaime aí", dispararam.

Recentemente, no Saia Justa, Sabrina Sato fez um desabafo sobre a maternidade. A apresentadora é mãe de Zoe, de três anos.

CONFIRA O VÍDEO DA ESTANTE GIGANTE DE SABRINA SATO