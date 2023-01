Rodrigo Lombardi aparece com obras em sua casa e relata perrengues

Ator de Travessia Rodrigo Lombardi mostra que está passando por obras em sua casa

O ator Rodrigo Lombardi (46) mostrou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, que começou uma obra em sua casa. O artista decidiu provar para seus seguidores que famoso ou não, é difícil não passar por perrengues durante reformas em suas residências.

“A semana está assim. Obra! Acordamos com uma sinfonia de marretas, talhadeiras e maquita! Quem aguenta?”, brincou o ator de Travessia, novela das nove da Rede Globo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, Rodrigo surgiu com os móveis cobertos por um tecido, para provavelmente protegê-los da sujeira que obras fazem. “Eu deixo você fugir para minha casa! Você não merece passar por isso, mas eu te mereço”, brincou uma seguidora em sua publicação.

“Sem falar na poeira, boa sorte!”, desejou uma outra. “Lindo demais, como é que pode né, gente”, aproveitou para elogiar uma terceira internauta, que ficou mais impressionada com a beleza do ator do que com a bagunça.

Veja a publicação do ator Rodrigo Lombardi mostrando os perrengues que está passando em sua casa por conta de obras:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)



Rodrigo Lombardi lamenta morte do cachorro: "Incrível sua vontade de vencer"

Rodrigo Lombardi compartilhou uma notícia de partir o coração com os fãs. Seu cachorro faleceu após ter sido "valente" e ter tido "vontade de vencer". O ator não explicou a causa da morte.

"Beethoven. Você foi valente. Forte. Incrível a sua vontade de vencer. Adeus meu amor. Te amamos muito", declarou o intérprete de Raul Moretti na novela das nove 'Travessia'. Nos stories ele ainda publicou mais uma foto dos dois juntos, dizendo: "Te amamos muito. Descanse". Nos comentários, famosos se solidarizaram com o acontecimento. Admiradores também lamentaram a perda de Lombardi. "É muito ruim perder nosso filho de 4 patas, eu sei bem essa dor", desabafou uma seguidora