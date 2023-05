Roberto Justus vive em sítio luxuoso com cinema e campo de minigolfe; saiba valor

Empresário, Roberto Justus vive em propriedade de 104 hectares com a esposa Ana Paula Siebert

A influenciadora Ana Paula Siebert (35) se tornou assunto nesta semana ao mostrar seu closet luxuoso na casa em que vive com Roberto Justus (68). O casal de milionários mora em um sítio em Porto Feliz, no interior de São Paulo, de 104 hectares com várias instalações como cinema, campo para atividades e piscina de borda infinita.

O sítio de Roberto Justus e Ana Paula Siebert possui ainda campos de minigolfe e de futebol, além de quadras poliesportivas, de tênis e até mesmo de beach tennis, esporte que se tornou mais popular no Brasil recentemente. Além da piscina, a fazenda ainda conta com um lago que o empresário costuma andar de jetski.

Segundo o portal Lorena, do R7, o espaço é bastante deslocado e, por ser muito extenso, possui um quadriciclo que fica disponível para auxiliar na locomoção entre os espaços. Para receber os convidados que vem passar alguns dias no local, a propriedade ainda conta com uma casa exclusiva para visitas.

O sítio está avaliado em cerca de R$ 200 milhões, e, de acordo com Roberto Justus, não está a venda, já que é um dos lugares favoritos do casal. Além de todas as acomodações, o espaço ainda conta com diversos animais, outra paixão dos dois. Em diversos cliques nas redes sociais e possível vê-los interagindo com diversos animais, como cavalos, por exemplo.

