Recém-separado, Marcus Buaiz compra mansão de R$ 12 milhões

Marcus Buaiz investe em uma nova mansão após terminar o casamento de 17 anos com a cantora Wanessa

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 17h40

O empresário Marcus Buaiz (42) já tem um novo lar para chamar de seu após se separar da cantora Wanessa Camargo (39). Segundo o site Casa Vogue, ele comprou uma mansão de R$ 12 milhões na região de Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo.

A propriedade fica localizada em um condomínio fechado da região e está em um terreno de 1600 metros quadrados. A mansão tem cinco suítes, sala com seis ambientes, sala de jogos, espaço gourmet, quadra poliesportiva, academia, piscina, sauna e garagem para seis carros.

A publicação ainda revelou que Buaiz procurou por uma casa em local tranquilo e com área de lazer.

Marcus Buaiz e a cantora Wanessa Camargo informaram o fim do casamento no início de maio de 2022. Eles ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (7). O comunicado da separação foi postado nas redes sociais do ex-casal.

Marcus Buaiz fala pela primeira vez sobre a separação de Wanessa Camargo

Em entrevista à Revista GQ, Marcus Buaiz falou sobre os rumores que envolvem o fim do casamento. Ele rebateu os rumores e elogiou a ex-mulher.

“É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias. Faz parte do universo do show business”, disse ele à publicação.

Logo depois, Buaiz continupou: “Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”.