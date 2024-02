Rafa Kalimann explica decisão de se mudar de antigo apartamento

Rafa Kalimann, que faz sua estreia nas novelas em março, ainda revelou detalhe que a fez se apaixonar por seu apartamento novo; Veja fotos da vista

Rafa Kalimann acaba de se mudar, a influenciadora que já está há três anos no Rio, saiu de uma mansão dentro de um condomínio para uma cobertura com vista para o mar. A atriz diz que a sua nova vista foi justamente um dos grandes motivos para que fechasse o negócio.

“Fui conhecer o mar muito tarde, com 15 anos. Por um lado, ao mesmo tempo que foi tardio, eu pude sentir e registrar bem cada emoção do momento. Eu sonhava em morar em frente ao mar. É uma conquista absurda para mim”, contou a ex-BBB, que está no elenco da novela "Família é tudo", prevista para estrear na TV Globo em 4 de março.

Rafa ainda conta que vai voltar a morar sozinha depois de 11 anos: “Quando eu vim para o Rio, minha família veio comigo. Meus primos vieram para me ajudar e agora terão que voltar para as suas casas. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu decidi me mudar, já que estava numa casa muito grande”.

A atriz ainda ressaltou que o novo apartamento não vai precisar de nenhuma reforma: “Tudo arrumadinho”, contou.

Rafa Kalimann faz sua estreia nas novelas

A estreia de Rafa Kalimann como atriz em uma novela da Globo está cada vez mais próxima! No último domingo, 18, a emissora compartilhou o primeiro teaser da próxima trama das 19h, Família É Tudo, que repercutiu nas redes sociais.

No trecho, a influenciadora digital apareceu atuando ao lado de Jayme Matarazzo, seu par romântico. "Quando a Electra souber que a gente está junto, Luca, ela vai surtar", disse ela. Rafa também compartilhou o momento em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. "AHHH ELA VAI SURTAR", legendou.

Família É Tudo contará a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha em reunir os cinco netos. O seu desaparecimento em alto-mar é o que promoverá a união dos herdeiros. Electra, uma das netas, (Juliana Paiva) é apresentada como a mais "sensível".