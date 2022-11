Poliana Abritta exibe estante gigante de sua sala em encontro com Maju Coutinho

Copa do Mundo

Poliana Abritta recebe Maju Coutinho em sua casa e detalhe da decoração da sala de estar chama a atenção

A apresentadora Poliana Abritta mostrou um detalhe da decoração de sua casa ao mostrar como foi a torcida de sua família pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28. A estrela revelou que recebeu a colega de trabalho Maju Coutinho em sua casa para acompanhar o jogo e fotografou o momento para as redes sociais.

Na foto, Poliana registrou o seu marido, Chico Walcacer, os filhos trigêmeos, Manuela, José e Guido, e Maju com o marido, Agostinho Paulo Moura. Todos apareceram reunidos na sala de estar da casa e a decoração do espaço chamou a atenção.

A apresentadora mostrou que tem uma estante enorme no cômodo, que vai de um lado a outro da sala, com vários livros e enfeites.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Poliana Abritta compartilha foto rara com a filha na academia

Muito discreta com sua vida pessoal, Poliana Abritta encantou recentemente ao compartilhar um clique raro de uma das filhas, Manuela Carvalho (13), na rede social.

De férias, a garota foi flagrada pela jornalista durante um treino na academia. Mãe coruja, ela se derreteu pela herdeira fazendo companhia para ela no local.

"Porque não é todo dia que se tem a companhia da filhota no treino! apaixonada, postei", disse a apresentadora orgulhosa.

É bom lembrar que Manuela é uma dos trigêmeos de Poliana Abritta. Além dela, a jornalista é mãe de Guido e José, também de 13 anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!