Piscina luxuosa e boate subterrânea: conheça detalhes da mansão de Ludmilla

Mansão luxuosa de Ludmilla possui espaços de deixar qualquer pessoa de boca aberta

A cantora Ludmilla(27) é uma das artistas mais populares do Brasil e depois de anos de carreira, a famosa conseguiu realizar um sonho antigo: comprar uma mansão luxuosa. Desde o ano passado, a funkeira mora em um imóvel poderoso localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Composto de três andares, decoração requintada e moderna, a casa onde Ludmilla mora com sua esposa, Brunna Gonçalves, é de deixar qualquer pessoa impressionada. A mansão conta até mesmo com uma boate subterrânea, para evitar reclamações de vizinhos durante uma festinha privada.

No ano passado, Lud compartilhou a novidade com os seguidores em seu Instagram. Sentada em cima de um carrão estacionado na frente de sua casa, ela disse: "Vivendo para realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse. A mãe está de mansão nova. Nunca desista dos seus sonhos".

Na imagem, era possível ver pequenos detalhes do imóvel, que tem uma enorme porta de madeira, que vai do cão até o topo da sacada do primeiro andar. Mas após a foto viralizar, logo algumas pessoas conseguiram encontrar novos cliques da mansão na página de uma imobiliária nas redes sociais.

Em suas publicações, a empresa mostrou que a casa possui uma área externa que representa todo o luxo do imóvel, com a composição de uma piscina impressionante de borda ao lado de um jardim de palmeiras, pertinho da natureza . Além disso, existe um espaço gourmet com uma mesa gigantesca.

Apesar de não ter nada confirmado, estima-se que Ludmilla desembolsou em torno de R $10 a R$20 milhões para conquistar o sonho de sua mansão. Isso porque a casa fica localizada em uma região mais conceituadas do Rio de Janeiro. Entre seus vizinhos, Lud pode encontrar jogadores da seleção brasileira como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá.

Confira fotos da casa de Ludmilla: