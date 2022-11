Pedro Scooby mostra detalhes de sua casa nova no Brasil

Surfista Pedro Scooby volta ao Brasil para acompanhar o nascimento de sua filha com Cintia Dicker

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 16h35

O surfista Pedro Scooby (34) está de volta ao Brasil depois de alguns anos morando fora, em Portugal. Ele decidiu retornar para o país junto de sua mulher, Cintia Dicker, para o nascimento da primeira filha dos dois, Aurora.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta decidiu mostrar um pouco de alguns cômodos da nova casa do casal, mas sem falar sobre onde ela está localizada. Cintia, que está grávida de sete meses, surge nos vídeos fazendo um “test drive” da nova cama dos pombinhos, passeando pela área externa da grande casa.

A mansão de Scooby e Cintia inclui piscina, ofurô e churrasqueira na parte de fora, tendo um visual cheio de árvores, como o surfista mostrou da varanda.

"Nem acredito! Chegamos na nossa casa. Que sejamos muito felizes aqui, Pedro Scooby, te amo!", escreveu Cintia Dicker, nas suas redes sociais. Mostrando menos da casa, ela dá mais destaque para a fachada com pedras e para a adega.

Confira algumas imagens da nova casa do surfista Pedro Scooby e sua esposa, Cintia Dicker, esperando Aurora, primeira filha do casal

Pedro Scooby mostra detalhes de sua nova casa com Cintia Dicker - Créditos: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby mostra detalhes de sua nova casa com Cintia Dicker - Créditos: Reprodução / Instagram

Cíntia Dicker explicou porquê escolheu 'Aurora' como o nome de sua bebê

Após revelarem que é uma menina, a modelo compartilhou o nome escolhido e o significado nos stories do Instagram.

"Aurora: Significa 'o nascer do sol', 'o raiar do dia', 'amanhecer', 'a que nasce do oriente' ou 'aquela que brilha como o ouro'. 'Aurora' está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa 'ouro'. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua", escreveu ela.