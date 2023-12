MC Daniel fica em choque com a decoração de Natal em sua mansão

O funkeiro MC Daniel faz decoração de Natal extravagante com luzes na fachada da mansão e fica surpreso ao ver o resultado

O funkeiro MC Daniel caprichou na decoração de Natal de sua mansão para curtir as festas de final de ano ao lado de sua família e amigos. Neste final de semana, ele aproveitou a chegada do mês de dezembro para inaugurar a decoração da fachada da casa.

Ele contratou um amigo para realizar a decoração de forma surpresa para ele, que só viu o resultado junto com sua família. Nas redes sociais, o artista revelou que ficou chocado com a beleza das luzes de Natal e apareceu muito feliz com o clima de Natal em seu lar.

A mansão dele está iluminada com vários tipos de luzinhas de Natal nas janelas e nas árvores. Além disso, ele fez uma projeção de futebol em uma das paredes para expressão o seu amor pelo esporte.

Ao compartilhar o resultado, ele disse que fez para a sua família. “Minha maior riqueza é, e sempre será, vocês, minha família. Nada no mundo é mais importante que a felicidade de vocês”, disse ele.

MC Daniel fala sobre Yasmin Brunet

Após o surgimento de vários rumores sobre um suposto novo affair, o funkeiro MC Daniel abriu o jogo sobre o seu status de relacionamento com a modelo Yasmin Brunet. Em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, o ex-namorado de Mel Maia foi sincerão e assumiu que está rolando algo com a influenciadora.

Em trecho dos bastidores da conversa, o cantor foi questionado sobre seu envolvimento com a ex de Gabriel Medina. Daniel prontamente negou estar em um relacionamento sério com Yasmin, mas admitiu que eles estão se conhecendo melhor nos últimos tempos.

Após a negativa do artista, Rodrigo Faro lhe pressionou: "Tá rolando alguma coisa legal?". Com um sorriso no rosto, o funkeiro respondeu à pergunta. "Tá rolando algo especial", disse ele, sem assumir um namoro com a modelo.

Os internautas reagiram à confissão e se divertiram com a resposta de Daniel. "Daqui uns dias tão casados, e ele ainda negando que tá pegando ela...", disse um. "Achei tendência! Negou, mas confessou…", brincou outro. "Nossa agora simmm, se não assumissem ninguém iria saber kkkkkk", disparou mais um.