Mark Wahlberg abandona mansão milionária e revela o motivo

Mark Wahlberg anuncia mudança de vida para sua família ao desistir de viver em mansão de R$ 473 milhões

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 15h35

O ator Mark Wahlberg revelou que decidiu fazer uma mudança de casa em prol de sua família. Ele anunciou que deixou de lado uma mansão de R$ 473 milhões em Los Angeles para ter uma mudança de vida.

Aos 51 anos, ele anunciou que comprou uma mansão mais barata e em um rancho em Nevada, nos Estados Unidos, ter uma vida mais simples com sua família. Ele é pai de Ella, de 18 anos, Michael, de 16 anos, Brendan, de 13 anos, e Grace, de 12 anos.

A antiga casa da família tinha 12 quartos, 20 banheiros, sala de cinema, adega, campo de golfe, quadra de tênis e pista de skate. Agora, a nova mansão deles é avaliada em R$ 82 milhões e fica em uma área rual.

“Para dar para os meus filhos uma vida melhor, permitir que eles sigam e invistam nos seus sonhos – seja o da minha filha com equitação, do meu filho como jogador de basquete ou do caçula como jogador de golpe – essa mudança fez muito sentido para todos nós”, disse ele.