Maria Lina revela detalhes da decoração do seu apartamento

Ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina abre as portas do seu apartamento e faz tour pela decoração da sala, cozinha e seu quarto

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 09h46

A influenciadora digital Maria Lina (23), que é a ex-noiva do humorista Whindersson Nunes (27), encantou seus seguidores ao revelar como é o seu apartamento. Nesta semana, ela fez um tour pelo espaço nos stories do Instagram e mostrou a decoração da área social do apartamento e também do seu quarto.

Maria Lina contou que está com a casa do jeito como sempre sonhou e que mudou alguns detalhes da decoração. Ela colocou uma mesa de oito lugares para receber toda a sua família e colocou um sofá grande e confortável. Além disso, ela contouque seus amigos adoram ficar na área da varanda.

“Meu lar foi feito com muito amor, sou muito feliz aqui, sou muito grata. Agradeço todos os dias por morar num lugar bonito, era um sonho. Sempre fui grata mesmo, choro mesmo. Atéquando morava em Blumenau, quando morava em um quitinete, era feliz, hoje também sou. Acho que faz diferença você aprender a agradecer e não só pedir”, disse ela.

Confira as fotos do apartamento de Maria Lina: