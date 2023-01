Mari Gonzalez impressiona ao mostrar fotos de sua mansão em construção

Mari Gonzalez registra o andamento da obra de sua mansão e o tamanho da propriedade chama a atenção

A ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez e o noivo, Jonas Sulzbach, estão construindo uma mansão para ser o lar deles após o casamento. Nesta semana, ela registrou fotos do andamento da obra do local, que ainda vai demorar um tempo para ficar pronta.

Mari mostrou que a estrutura da casajá está sendo construída nos dois andares da casa. Nas imagens, ela impressionou os fãs pelo tamanho do local, que será uma casa bem espaçosa.

“Hoje foi dia de gravar vídeo da evolução da obra e também falar sobre algumas dúvidas que vocês perguntaram. Aviso quando o vídeo for ao ar, mas já adiantamos essas fotos”, disse ela na legenda. Nos comentários, Jonas escreveu: “Que sonho”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Há poucos meses, Mari contou que o casal decidiu adiar o casamento para organizar tudo com calma. "A gente deu uma adiada porque casamento e casa ao mesmo tempo seria uma loucura. A pergunta é: para que entrar nessa loucura? A gente não ia conseguir viver nada. A casa fica pronta no final de 2023 e depois nos casamos no ano seguinte, com calma", disse ela no Prêmio Multishow.

Mari e Jonas estão juntos há oito anos e querem uma cerimônia simples, intimista com poucos amigos e nada de luxo: “Queremos menos holofotes, mais minimalista, rústico. Para o meu vestido não quero nada de babados, renda, nada. Será na praia, que tem tudo a ver com a gente.”