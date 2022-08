Mansão que foi de Hebe Camargo está à venda por R$ 18 milhões

Mansão que já foi de Hebe Camargo no litoral de São Paulo foi listada para venda por valor impressionante

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 19h14

Uma mansão que já foi da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) está à venda em Caraguatatuba, que fica no litoral norte de Sâo Paulo. A mansão fica em um condomínio de luxo da região e está disponível pelo valor impressionante de R$ 18 milhões.

Os detalhes sobre a venda da mansão foram revelados pelo corretor de imóveis Cauê Matsumoto em seu canal no YouTube. Ele fez um tour pela propriedade e revelou que o local fica em um terreno de 800 metros quadrados, sendo 360 metros quadrados da propriedade. A casa tem dois andares, com direito a hall de entrada, jardim de inverno, pé-direito alto, home theater, cinco suítes e varanda com vista para o mar.

Vale lembrar que a apresentadora Hebe Camargo faleceu em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos. Ela lutava contra um câncer desde 2010 e sofreu uma parada cardíaca.

Assista ao vídeo com detalhes sobre a mansão:

