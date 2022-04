Mansão de Maíra Cardi e Arthur Aguiar tem 14 cômodos, minicidade e muito mais; veja as fotos

Com casa principal e de hóspedes, mansão de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é um luxo em forma lar

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h56

Antes de entrar no BBB 22, Arthur Aguiar (33) vivia com Maíra Cardi (38) em uma mansão milionária.

O lar do casal além de ter uma casa principal, ainda conta com uma casa apenas para os funcionários e até uma minicidade, de 300 mil reais, para filha Sophia Aguiar, de 3 anos.

Com um terreno de 5.350 m², a mansão de Arthur Aguiar e Maíra Cardi tem uma extensa área verde, com muitos jardins e uma grande piscina.

A casa principal tem 14 cômodos com uma decoração trabalhada no branco, mas bem aconchegante, como mostra a influenciadora em seus posts na rede social. O quarto do casal conta com uma grande cama e uma vista para a natureza de dar inveja.

Além do conforto proporcionado pela cama gigante, os pombinhos ainda podem usufruir de um banheiro luxuoso com banheira. E claro que o closet e a penteadeira também estão presentes na casa que vale uma fortuna.

Para fazer seus pratos saudáveis, Maíra Cardi montou uma cozinha toda equipada com eletrodomésticos.

Não é somente fora da residência que há bastante verde, na casa também há jardins verticais, que dão um toque especial ao ambiente com teto alto.

Logo ao sair do BBB 22, Arthur Aguiar revelou que só decidirá o que irá fazer com o prémio de R$ 1,5 milhão ao lado de Maíra Cardi.

Veja mais da mansão de Maíra Cardi e Arthur Aguiar:

