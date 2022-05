Maju Coutinho mostra decoração de sua casa e encanta: ''Impecável''

Apresentadora Maju Coutinho mostrou flores que ganhou da equipe e exibiu cantinho de sua casa

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 09h20

A apresentadora Maju Coutinho (43) recebeu um presente de reconhecimento de sua equipe.

Nesta quarta-feira, 4, a jornalista global compartilhou fotos das flores que recebeu para enfeitar sua casa e revelou um pouco de seu lar.

"Obrigada @ricardowaddington; @adeliacroce; @lucianorabelo e @fepontes7 (time de talentos da @tvglobo) pela delicadeza e pelo reconhecimento do nosso trabalho na transmissão dos desfiles das escolas de samba do RJ", agradeceu ela pela lembrança.

"Participar desse evento foi uma experiência intensa, desafiadora e enriquecedora. Agradeço ao público e às escolas pelo carinho com que me receberam", contou sobre o trabalho no Carnaval.

Nos comentários, os seguidores admiraram os registros. "Impecável", falaram. "Você merece a primavera toda, querida", disseram para a jornalista.

Ainda antes do Carnaval, Maju Coutinho chamou a atenção ao publicar uma selfie com o marido durante um ensaio na quadra da Beija-Flor.

Veja as fotos das flores de Maju Coutinho: