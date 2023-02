Maisa revela planos de morar sozinha: ‘Não sei por onde começar’

Atriz Maisa Silva explica que tem chaves de apartamento há mais de um ano mas precisa reformar

Nesta sexta-feira, 10, a ex-atriz mirim Maisa Silva (20) revelou que está vivendo um drama sobre morar sozinha. A famosa contou que tem planos de sair da casa dos pais e que pretende morar sozinha até o segundo semestre do ano. Porém, ela não sabe por onde começar a reforma do apartamento que tem há um ano.

“Gatilho: morar sozinha! Gente, faz um ano praticamente que eu estou enrolando, que eu estou com as chaves do meu apartamento, mas ainda não comecei. Eu preciso da indicação de arquitetos rápidos, confiáveis e criativos. Porque eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer no meu apartamento”, começou a atriz, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“A minha família vai mudar de casa, e eu já decidi tudo o que eu vou querer no meu quarto na casa dos meus pais, mas quando se trata da minha casa eu não sei por onde começar. Então, indicações por favor. Porque até o segundo semestre, eu preciso estar morando sozinha! Amigos por favor mandem indicações de arquitetos ótimos, criativos e confiáveis! Preciso me mudar até o segundo semestre!”, completou a atriz.

Carnaval!

Ainda nesta sexta-feira, 10, Maisa deixou claro que já está em clima de Carnaval ao compartilhar uma série de fotos em suas redes sociais curtindo um bloquinho. A atriz surgiu com as amigas Maria Beatriz Pessoa e Fernanda Concon em evento pré-Carnaval em Recife, Pernambuco. As três amigas usavam abadás.