Maíra Cardi faz tour pela sua mansão e impressiona: ''É um bairro inteiro''

A influenciadora Maíra Cardi surpreendeu os seguidores e amigos ao mostrar detalhes da sua mansão

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 15h34

Neste sábado, 27, Maíra Cardi (38) decidiu compartilhar com os seguidores um tour pela sua mansão e impressionou com o tamanho. No vídeo, a ex-BBB mostra detalhes de certos cômodos e garantiu que não é nem a metade e que tem outros espaços para mostrar.

Nas imagens, a influenciadora passa pela sala de estar, varanda, escritório, banheiro, suíte, closet e área externa.

Diante de uma área verde de impressionar, Maíra revelou porque não sai de casa. "Nesse vídeo eu não consegui mostrar tudo, mas aqui tá um pouquinho do lugar que eu mais amo no mundo, que me traz paz e tranquilidade. Essa é a casa dos meus sonhos, que transformei na minha casa da realidade", disse.

Em seguida, ela comentou sobre os outros cômodos que ficaram de fora. "Espero que tenham gostado, mas saibam que esse vídeo não foi nem a metade! Ainda falta muita coisa pra mostrar: a casa de hóspedes, academia, sala de dança, closet, brinquedolandia, mundo da Sophia, casa de apoio, jardins, sala de lareira, os demais quartos... é coisa demais para caber em um vídeo só".

Alguns famosos fizeram questão de comentar a publicação. "Uauuuu que perfeição!!!!! Amei o paisagismo natural!!!! Tudo perfeito!!!", disse Romana Novais; "A minha que se eu esticar o braço do quarto vai na cozinha eu já não saio. Imagina sair dessa??? Hahhahahaha fazer o que na rua", comentou Dany Bananinha; "Posso chegar aí amanhã meio dia?", brincou Tata Werneck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

