Maiara surge com escultura caríssima em dia na piscina

Maiara mostra escultura de jaguar que fica em sua piscina e o preço da obra de arte impressiona

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 17h43

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, encantou seus seguidores ao compartilhar um pouco de sua rotina em um dia de folga. Nesta quinta-feira, 4, a musa aproveitou o dia ensolarado em sua mansão para curtir um banho de piscina. De maiô, ela apareceu nos stories do Instagram e um detalhe roubou a cena: a escultura de jaguar.

Maiara mostrou que tem uma escultura de jaguar na beirada da piscina. Ela, inclusive, deu o nome de Luna para a estátua. A obra de arte pode ser encontrada na internet pelo valor aproximado de R$ 19 mil.

Maiara emociona Fernando Zor com presente

Há poucos dias, a cantora Maiara surpreendeu o namorado Fernando Zor com um presente especial, que na verdade foi uma surpresa que a artista fez antes de viajar. Ela deixou um buquê de flores na casa do amado e ele foi surpreendido ao abrir a porta do quarto.

“Gente, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto, aqui, olha o que tinha. Foi a Maiara mesmo que mandou isso aqui. Meu Deus, olha isso, gente. Sempre eu que dou flores para ela. Que coisa mais linda! Obrigado, meu amor! É sério que é para mim? Não estou entendendo, não”, declarou ele surpreendido.

Vale lembrar que Fernando Zor e Maiara anunciaram que reataram o namoro há pouco tempo após mais uma separação. Os pombinhos vivem um relacionamento entre idas e vindas há alguns anos.

