Leo Dias abre as portas de sua casa e mostra a decoração do espaço

Vivendo em Pernambuco, Leo Dias revela detalhes do seu apartamento no 'Fofocalizando', do SBT, e revela arrependimento na carreira

O colunista e jornalista Leo Dias abriu as portas de sua casa para uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT. Durante a conversa, ele exibiu detalhes da decoração do seu apartamento de frente para o mar em Recife, Pernambuco.

Ele se mudou para o nordeste durante a pandemia de Covid-19 após se sentir preso no apartamento onde morava no Rio de Janeiro. Desde então, ele iniciou uma nova fase em sua vida. O jornalista já assumiu que teve problemas com vício por ser dependente químico e até precisou se afastar do SBT para o tratamento. Agora, ele diz que está bem e seguindo o tratamento com um psiquiatra.

“Eu não estava bem, não estava nada bem, veio a pandemia e fiquei pior ainda. Eu comecei vários tratamentos”, disse ele, que se mudou após falar com um guru indicado por Xuxa Meneghel. “A Xuxa falou para eu ligar para um guru, que ele é um cara muito bom e pode falar o que vai acontecer com o mundo. E ele falou: 'eu não tenho autorização para dar matéria e tenho um recado para você. Um recado da dona Aurora'. Dona Aurora foi a minha vó, não está mais entre nós. Era a mãe da minha mãe. Ele disse: 'Ela está preocupada com você, fala para você mudar a sua saúde'. Forte”, afirmou ele, que se mudou para Pernambuco porque a sua família é de lá.

Leo Dias ainda contou que melhorou a sua autoestima nos últimos tempos. “Eu não me olhava no espelho, eu não gostava. Hoje eu olho. É até meio narcisista, tenho que segurar a onda. O Leo de hoje é totalmente diferente. É importante citar que eu procurei ajuda de um psiquiatra, que me ajudou a ficar menos disperso e tomei antidepressivos”, afirmou.

Ao falar do seu trabalho de colunista de celebridades, ele contou: “Acho que eu vou morrer trabalhando, é o que me dá vontade de viver. Eu já fui cancelado algumas vezes, fiquei mal e sempre fico quando acontece. Hoje o cancelamento está bem menor. Muita gente não sobreviveu da maneira pública ao cancelamento, hoje as pessoas conseguem se sair bem. Eu entendi que nem toda verdade é para ser dita. Nunca fui cancelado por mentiras, porque eu não minto”.

Ao ser questionado de um arrependimento na carreira, ele disse: “Eu me arrependi muitas vezes. Um arrependimento foi ter pedido demissão do SBT. Eu me arrependo, mas não sei como estaria se ainda estivesse no SBT”. Agora, Leo Dias foi contratado pelo SBT para participar do SBT Folia, que é a cobertura do carnaval na emissora.

Por fim, ele contou sobre um conselho para si mesmo. “O que eu diria para o Leo de 2018 seria o mesmo que eu diria para o Leo de 2006: vai com calma e pensa na sua saúde. Desacelera. Parecia que o mundo ia acabar... hoje eu aprendi a dar tempo para mim mesmo”, contou.

Veja as fotos de Leo Dias em seu apartamento em Pernambuco:

Fotos: Reprodução / SBT