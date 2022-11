Kim Kardashian surpreende ao revelar cômodos favoritos de sua luxuosa casa

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou em suas redes sociais as partes favoritas de sua mansão na Califórnia

Nesta terça-feira, 29, Kim Kardashian (42) surpreendeu seus seguidores no Instagram ao revelar suas partes favoritas de sua luxuosa casa.

Na série de fotos publicadas, a influenciadora mostrou alguns cômodos de seu imóvel que possui apenas cores neutras.

O branco e o bege estão presentes no banheiro, na sala de estar e no quarto da modelo, que dorme em uma cama de casal.

A última foto do carrossel composto por dez imagens mostrava uma bela vista de uma das janelas da casa da estrela do reality-show “The Kardashians” e revelava que a mãe de quatro filhos possui uma quadra de tênis e piscina aos fundos do imóvel.

“Coisas em casa que me deixam feliz”, legendou a famosa que tem seu lar localizado na Califórnia e que possui mais de 4 mil m².

Polêmica!

Nos comentários desta postagem, os seguidores de Kim Kardashian voltaram a exigir que ela se pronunciasse em relação à controversa campanha de uma marca de grife, a qual ela é parceira. Em uma postagem da modelo, feita na semana passada, estes comentários já apareciam.

Porém nesta última segunda-feira, 28, Kim já havia feito um pronunciamento em seu Twitter. “Eu fiquei quieta por alguns dias, não porque não fiquei enojada e ultrajada pela campanha mais recente da Balenciaga, mas porque eu queria uma oportunidade de conversar com a equipe deles para entender por mim mesma como isso poderia ter acontecido”, se justificou.