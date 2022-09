Kim Kardashian compra nova mansão avaliada em R$ 363 milhões

A influenciadora Kim Kardashian comprou uma nova mansão à beira-mar na Califórnia avaliada em 363 milhões de reais

Kim Kardashian (41) adquiriu uma nova mansão luxuosa! A influenciadora comprou uma casa à beira-mar na Califórnia avaliada em 70,4 milhões de dólares, cerca de 363 milhões de reais.

A propriedade já pertenceu à cantora Cindy Crawford e foi listada incialmente com o preço de US$ 99,5 milhões (513 milhões de reais). O imóvel era pertencente, desde 2018, a atriz Barret Swatek e seu esposo Adam Weiss.

A mansão possui quatro quartos e cinco banheiros, e inclui uma suíte com dois banheiros e um closet. Além de pátios, o imóvel tem um caminho particular até a praia, um spa com vista para o mar e uma cabana na beira de uma piscina.

O imóvel, que fica perto de propriedades de famosos como Leonardo DiCaprio, é considerada a compra imobiliária mais cara de Malibu e a quarta mais cara da Califórnia neste ano.

Além desta compra, Kim Kardashian fez outras movimentações imobiliárias neste mês. A influenciadora listou uma casa em Hidden Hills por 27 milhões de reais, e um condomínio de R$ 18 milhões.

Encontro poderoso!

Recentemente, Kim Kardashian apareceu em uma foto ao lado da ex-primeira dama americana Hillary Clinton e sua filha Chelsea Clinton.

Kim Kardashian foi uma das convidadas no novo programa de Hillary e Chelsea chamado Gutsy Women (Mulheres Corajosas). A série documental é baseada no livro The Book of Gutsy Women: Favourite Stories of Courage and Resilience (O Livro das Mulheres Corajosas: Histórias Favoritas de Coragem e Resiliência), escrito pela ex-primeira dama e sua filha.