Karoline Lima dá detalhes de seu novo apartamento que possui closet e varanda gourmet

Influenciadora Karoline Lima decide fazer tour por seu novo apartamento junto de sua filha, Cecília

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 19h38

A influenciadora Karoline Lima (26) decidiu mostrar para seus seguidores detalhes de seu novo lar após voltar ao Brasil. Nesta quinta-feira, 10, a modelo fez um tour pelo espaçoso apartamento que viverá com sua filha Cecília, de apenas quatro meses, fruto de seu relacionamento com o zagueiro Éder Militão.

“Sejam bem-vindos a minha casa”, disse a modelo ao começar o tour. Nele, vemos todos os cômodos da nova moradia da loira, desde sua sala de entrada, a gigantesca varanda gourmet e até mesmo seu closet.

"Eu estou muito feliz. O único móvel que tem até o momento é o carrinho da Cecília. Mas o que importa é que a gente veio, e deu tudo certo”, comentou a influenciadora nos stories de sua conta oficial no Instagram. Ainda disse que já tinha visitado o lugar, mas que o dono não queria alugar, apenas vender. "Não sei o que rolou, Deus abençoou e ele decidiu alugar".

Ela ainda aproveitou para mostrar a filhinha na nova casa, falando sobre os planos para a decoração do lugar, que está vazio. "E agora é correr para decorar, deixar tudo do nosso jeitinho e vai ficar incrível. Eu já estou imaginando como vai ficar lindo. Muita coisa anêmica", brincou a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Veja fotos do novo apartamento de Karoline Lima:

Karoline Lima mostra detalhes da casa nova - Créditos: Reprodução / Instagram

Karoline Lima mostra detalhes da casa nova - Créditos: Reprodução / Instagram

Karoline Lima mostra detalhes da casa nova - Créditos: Reprodução / Instagram

Após demonstrar interesse, Karoline Lima se encontra com Gustavo Mioto

Após demonstrar interesse pelo cantor Gustavo Mioto, a recém-solteira, Karoline Lima, apareceu junto com o cantor em um de seus shows no sábado, 07. “Olha que coincidência! Como eu parei aqui? Foi bem despretensioso. Coincidência ou destino?”, brincou a ex-do jogador Éder Militão. “Aí vamos ver”, respondeu o galã que estava ao fundo do story da loira. A assessora de Karoline, Priscila, ainda deixou o possível romance mais evidente. Os fãs perguntaram quanto tempo fazia que ela não beijava e para a alegria dos fãs, a amiga respondeu: "Eu sei que vocês sabem da resposta".