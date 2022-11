Jojo Todynho revela detalhes da decoração de sua casa

Após o fim do casamento, Jojo Todynho surpreende ao mostrar detalhes da decoração de sua sala de jantar e da sala de estar

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 16h25

A cantora Jojo Todynho abriu um pouco de sua intimidade nas redes sociais nesta terça-feira, 1º. Após as notícias sobre o fim do casamento com o militar Lucas Souza, a estrela surpreendeu ao mostrar alguns detalhes da decoração da área interna de sua casa no Rio de Janeiro.

Nos stories do Instagram, a artista exibiu como é a sua sala de jantar e também a sala de estar, que ficam em um ambiente integrado.

Nas imagens, ela revelou que a sala de jantar tem uma mesa retangular, com cadeiras em tom de bege e um quadro com o retrato de um leão. A parede ao fundo é toda revestida com um espelho. Do outro lado, ela revelou a sala de estar, que conta com uma TV grande, um felino preto e uma mesa de centro branca, com tapete e cortinas combinando.

Separação de Jojo Todynho e Lucas Souza deverá ser de comum acordo

A cantora Jojo Todynho e o militar Lucas Souza já estão acertando os detalhes para assinarem o divórcio em breve. Os dois separaram há poucos dias e o fim do casamento foi anunciado por ele no último final de semana, por meio das redes sociais. Na última segunda-feira, 31, o programa Fofocalizando, do SBT, revelou que conversou com a advogada da cantora e ela revelou que eles entraram em acordo sobre o divórcio.

Na atração do SBT, a jornalista Gaby Cabrini disse que conversou com a advogada de Jojo Todynho e que a doutora revelou que a decisão do divórcio foi em comum acordo. “A advogada da Jojo disse que já está sendo agilizado o divórcio consensual. O que isso significa? Que ambas as partes já falaram: 'olha, chegou mesmo ao fim, vamos assinar, vamos terminar logo com isso'”, disse a repórter.

Logo depois, Gaby Cabrini também contou que tudo está correndo de forma tranquila. “Até o momento, a doutora falou que está na paz, que os dois entraram em um acordo e que vai ser tudo na paz e consensual”, afirmou.