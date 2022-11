Jojo Todynho desiste de comprar mansão milionária e revela o motivo

Jojo Todynho exibe a reforma de sua casa após desistir de comprar uma mansão milionária no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 08h53

A cantora Jojo Todynho (25) surpreendeu ao revelar que desistiu de comprar uma mansão milionária no Rio de Janeiro. Apesar de ter o dinheiro em sua conta bancária, ela decidiu investir em uma casa mais barata ao invés de gastar uma fortuna em uma nova casa.

“Quando fui procurar casa pra comprar em 2019, vi uma lindona, de R$ 1 milhão e pouco. Depois, fiquei pensando: “Pra que eu vou dar tanto dinheiro numa casa na Barra, com IPTU caríssimo?”. Passaram-se uns meses e achei uma outra casa maravilhosa, com mais de mil metros quadrados, confortável, e agora estou construindo um deck nela. Só tem 9 meses de pronta, estou ajustando. E não custou tão caro. Pro tamanho dela, paguei barato. Foi um presente de Deus", disse ela ao Jornal Extra.

Então, ela contou que não gosta de ostentar a sua fortuna por aí. "Eu não vivo de status. Tenho uma Discovery, mas só porque é o carro que eu gosto. Não é pra chegar lá no meu bairro e me exibir: “Olha aqui o meu carrão”. Eu tenho as coisas pra mim e não pra mostrar pros outros. Não sou exibida, não gosto dessas coisas. E não fico fantasiando: “Ah, eu tenho que ter três carros na minha garagem”. Quem já passou sufoco, veio de baixo, da vida humilde, não se deslumbra assim", declarou.

Jojo Todynho reforma sua casa - Crédito: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho defende sua autoestima

Em entrevista à CARAS Digital, Jojo Todynho ressaltou que o amor-próprio é tudo. “Eu sou vaidosa porque eu me amo muito! Eu tenho que ser a primeira a me amar porque é aí que começa tudo! Me cuido pra mim mesma, primeiro sou eu que preciso olhar no espelho e me achar gata, depois é cada um com seus problemas", brincou, aos risos.

Ela também falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta de sua aparência e garantiu que não se abala com as mensagens negativas. “Eu não tenho a menor preocupação com o que pensam sobre mim. Sou muito verdadeira no meu jeito de ser e meu amor-próprio está sempre em dia", disse ela.

"Impossível ser unanimidade na vida, imagina na internet! Eu quero é ser espelho pra quem sonha em vencer na vida, quero que as pessoas acreditem que podem chegar onde sonham mesmo que ninguém leve fé!”, declarou ainda.