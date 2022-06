Johnny Depp coloca apartamento à venda em Los Angeles

Após fim do processo contra a ex-mulher, Amber Heard, Johnny Depp coloca cobertura à venda por US$ 1,7 milhão

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 14h30

O ator Johnny Depp e a ex-mulher, Amber Heard, decidiram vender o apartamento cobertura deles em Los Angeles. De acordo com a imprensa internacional, o local foi listado em imobiliárias pelo valor de US$ 1,7 milhão.

O apartamento é um loft que fica na área histórica da cidade, no prédio Eastern Columbia Building, que tem design inspirado na Art Deco. A cobertura tem 1.780 metros quadrados de área útil, dois andares, quarto e dois banheiros, e pé direito alto.

O primeiro andar do apartamento tem a sala íntima, enquanto o quarto suíte fica no segundo andar com vista para a cidade. A cobertura está cercada por ótimos restaurantes e lojas de grife.

Vale lembrar que a venda foi anunciada após o fim do julgamento do processo de Amber Heard contra o ex-marido Johnny Depp. As duas estrelas de Hollywood foram condenadas por difamação.

Depp processou a atriz por difamação, e os jurados do Tribunal do Condado de Fairfax no estado americano da Virgínia considerou ambos culpados. Porém, Amber terá que pagar 15 milhões de dólares para o ator, enquanto Johnny foi condenado a pagar 2 milhões de dólares para a atriz de "Aquaman".

Veja as fotos do apartamento de Johnny Depp: