Jô Soares morava em apartamento com capela particular e barbearia própria; veja fotos

Apartamento de Jô Soares tinha muitas obras de arte e 700 metros quadrados. Conheça o local!

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 12h46

O apresentador e humorista Jô Soares (1938-2022) viveu em um apartamento luxuoso em São Paulo. Ele decorou o local com uma decoração sofisticada e com detalhes inusitados. Inclusive, ele tinha uma capela privativa e uma barbearia particular.

Os detalhes do imóvel foram revelados no programa Estrelas, de Angélica, na Globo, em 2011. O apartamento fica em bairro nobre de São Paulo e tem 700 metros quadrados. “Eu vim para cá em 91 ou 92. Quando eu vendi a casa, nós fomos morar em um apartamento alugado. Um dia a Flávia acordou e disse: 'vamos procurar uma casa?'”, disse ele, que encontrou o apartamento e disse: “Foi baratíssimo!”.

O escritório conta com estantes do chão ao teto, o apartamento tem uma barbearia dentro de um dos banherios e também uma capela dedicada à Santa Rita de Cássia.

Jô Soares faleceu nesta sexta-feira, 5, aos 84 anos após período internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Assista ao vídeo de Jô Soares no programa Estrelas: