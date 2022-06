Jennifer Lopez e Ben Affleck se mudam para mansão de US$ 60 milhões

Jennifer Lopez e Ben Affleck vão morar juntos em mansão de Beverly Hills, que já foi o lar de Danny DeVito

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 21h26

A atriz e cantora Jennifer Lopez (52) e o ator Ben Affleck (49) encontraram um novo lar! Depois de meses de busca por uma nova mansão, os dois se mudaram para um casarão na região de Beverly Hills, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, os rumores dizem que eles se mudaram nos últimos dias para a nova mansão.

Algumas pessoas viram caminhões de mudança nas casas em que eles moravam e também na porta da nova mansão. A nova casa deles já pertenceu ao ator Danny DeVito e ao bilionário James Packer.

A mansão é avaliada em US$ 60 milhões – cerca de R$ 300 milhões – e tem 14 mil metros quadrados de propriedade. O local tem sala de cinema, piscina, casa de hóspedes, sete quartos, elevador privativo que vai direto para a suíte master,garagem para oito carros e autódromo. Por enquanto, a imprensa internacional não confirmou se eles compraram o local ou apenas alugaram, já que a casa não estava listada em nenhuma imobiliária.

Vale lembrar que Jennifer Lopez é mãe dos gêmeos Max (13) e Emme (13), frutos do relacionamento com Marc Anthony. Enquanto isso, Ben Affleck tem três filhos, Violet (16), Seraphina (13) e Samuel (10), frutos da relação com Jennifer Garner.

