Helena Ranaldi tem um em sítio com o marido. Conheça o local!

Helena Ranaldi e seu marido, Daniel Alvim, se refugiam em sítio quando não estão gravando na cidade grande e já mostraram fotos do local nas redes sociais

A atriz Helena Ranaldi e o seu marido, o ator Daniel Alvim, têm um lugar para descansar e relaxar da rotina corrida na cidade grande. Os dois possuem um sítio na Serra da Mantiqueira, que fica entre São Paulo e Minas Gerais.

A propriedade é uma herança que a atriz recebeu de seus pais e é o seu refúgio ao lado da família. O local possui a casa principal, um lago, cachoeira, horta e animais, informou o Jornal Extra.

Nas redes sociais, os dois já mostraram fotos das belezas do sítio. Quando não estão no interior, eles ficam em um apartamento na cidade de São Paulo.

Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Ranaldi (@helenaranaldi)

Helena Ranaldi revela motivo do seu sumiço das novelas

A atriz Helena Ranaldi revelou o motivo para estar longe das novelas há quase dez anos – desde que atuou na trama de Em Família, de 2014. Ela contou que está longe das novelas, mas não longe do audiovisual. “A questão é que, de 2015 para cá, comecei a trabalhar muito mais do que na época em que estava na TV. Então, quando vieram os convites para as novelas, eu estava envolvida em outros projetos. Era impossível conciliar as duas coisas”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou sobre a possibilidade de voltar a fazer novelas. “Eu nunca estive fechada para voltar a fazer novela. Estou aberta a voltar. É só uma questão de surgir uma oportunidade num momento em que eu esteja sem outros compromissos”, comentou.

Nos últimos anos, Ranaldi esteve nos elencos de As Canalhas, no GNT, O Mecanismo, na Netflix, Carcereiros, da Globo, e O Doutrinador, do Space.