Giovanna Grigio impressiona ao abrir as portas de seu duplex luxuoso: “Sonho”

Ex-chiquititas e ex-Rebeldes, Giovanna Grigio compartilha o resultado da reforma em seu apartamento luxuoso, onde mora com a mãe

Giovanna Grigio está radiante em seu novo apartamento! A atriz, conhecida por seus papéis em Chiquititas, no SBT, e Rebelde, na Netflix usou as redes sociais para revelar detalhes de seu duplex luxuoso. Os seguidores ficaram impressionados com o resultado da reforma do apartamento dos sonhos que a artista divide com sua mãe, Janaina Grigio.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Giovanna abriu um álbum de fotos registradas pelo fotógrafo Gustavo Bresciani. Logo no primeiro registro, a artista aparece sorridente ao abrir as portas de seu apartamento. Na sequência, a publicação visitou alguns dos cômodos, como a sala de jantar mais clean e a cozinha em tons intensos de azul e vermelho.

A artista também mostrou que apostou em um banheiro com revestimento e papel de parede colorido. Além disso, ela trouxe muitas cores ao seu quarto com obras de arte em cima da cabeceira de sua cama. Na suíte, Giovanna ainda conta com outro lavabo chiquérrimo, que apresenta um design moderno e uma banheira luxuosa.

Para finalizar, a estrela, que ganhou destaque ainda nas telinhas ainda na infância, compartilhou detalhes de sua área externa e posou ao lado de sua mãe e da equipe responsável pelas obras e decoração do duplex. Na legenda, ela compartilhou detalhes sobre o sonho de reformar o apartamento e deixar seu lar com sua personalidade.

“Obrigada, meninas! Por tudo! E principalmente à minha mãe Jane Grigio, que cuidou de tudo, fez tudo acontecer! Sem você nada seria possível! Te amo! Tua casa tá linda!”, disse emocionada e agradeceu a todos que acreditaram em seu sonho. Nos comentários, ela ganhou muitos elogios pela decoração, que conta com elementos orgânicos e modernos.

“Eu estava muito ansiosa para ver a reforma pronta, ficou perfeita!!!”, disse uma admiradora. “Que casinha maravilhosa, Gio”, exaltou mais um. “Posso morar no sofá? Juro que sou limpinho e não faço bagunça”, outro seguidor fez piada com o sofá cinza da estrela. “Amei, me convida pra tomar um chá da tarde”, brincou mais uma.

Giovanna Grigio usa look feito com ‘cabelo’:

Os atores Enzo Celulari, Thaila Ayala e Giovanna Grigio apostaram em looks inspirados na saga Star Wars e da Disney para irem ao Baile da Vogue, que é um tradicional baile de carnaval no Rio de Janeiro, no começo de fevereiro. A fantasia eleita pela ex-Chiquititas do SBT chamou bastante atenção por ser composta de ‘cabelo’.

"Quando a Gigi Grigio topou ir inspirada no Chewbacca foi meu momento de ecstasy, porque Gigi como atriz tem uma personalidade capaz de segurar o look, eu sabia que as chances de ter alguém no baile inspirado nesse personagem galáctico era muito pequena, o que me agrada”, contou o estilista Carlos Esser, que foi o responsável pela criação do look.