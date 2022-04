Flavia Pavanelli choca ao exibir seu closet de bolsas: ''Que sonho''

Influenciadora Flavia Pavanelli gravou canto de bolsas de seu closet e impressionou com itens milionários

Não é novidade que a influenciadora Flavia Pavanelli (24) é cheia de estilo e sempre surpreende com seus looks na rede social.

Mas, nesta terça-feira, 12, a famosa superou as expectativas dos fãs e impressionou ao mostrar a parte de bolsa de seu closet.

Com vários itens de grifes, de valores milionários, o armário de Flavia Pavanelli encheu os olhos dos seguidores.

"Oie. Como está o dia de vocês? Por aqui já gravei no sbt, agora tô a caminho de casa pra resolver algumas coisas e depois quero dar mais uma geral no meu closet. Esses dias peguei as bolsas pra arrumar!", contou ela.

"Tentei seguir um padrão de cores pra ficar esteticamente bonito - além de organizado, claro! Gostaram do resultado? Sou pisciana bagunceira mas quando pego pra arrumar só paro quando tudo está milimetricamente alinhado! Kkkkkkkk", falou sobre a organização.

Nos comentários, os internautas e até os famosos ficaram admirados. "Ah taaaa", disse Marina Ruy Barbosa (26). "Achei que era post de loja", falaram os seguidores.

Veja o closet de Flavia Pavanelli: