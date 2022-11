Fabio Porchat dá detalhes de obra que vem acontecendo em sua casa

Apresentador Fabio Porchat posta vídeo para exibir alguns detalhes novos de como anda a reforma

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 20h27

Nesta segunda-feira, 14, o ator, apresentador, humorista e roteirista Fabio Porchat (39) compartilhou um vídeo em suas redes sociais dando alguns detalhes novos da reforma que está acontecendo em sua mansão com sua esposa, Nataly Mega.

A casa do casal fica no Rio de Janeiro, e está sendo reformada para os pombinhos se mudarem. “Não que eu esteja sendo otimista, João Vicente [de Castro], mas acho que estou quase vindo morar na casa nova hein?”, escreveu o apresentador do Papo de Segunda, no GNT, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

"Olha o que a gente tem aqui, minha gente! Uma parede, duas paredes! Isso aqui, como é um andar a mais, teve que pegar autorização da Prefeitura, demorou para caramba! Sei que já tem ferro no teto! Estou descendo a escada. Cara, eu acho que em março eu estou morando. Não era maio? Ele só não falou o ano! Essa que foi a nossa cagada!", brincou ele, no vídeo.

Veja a publicação de Fabio Porchat dando detalhes da reforma de sua mansão com sua esposa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Revelado no Programa do Jô, Fabio Porchat agradece a importância do humorista em sua vida: ''Obrigado por ter me dado a chance''

Fabio Porchat emocionou os seguidores ao fazer uma linda homenagem para o falecido Jô Soares. "O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor… A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade”, começou ele, na legenda. "Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil… Um beijo do gordo", finalizou ele.