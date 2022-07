Esposa de Edson Celulari revela como é o quarto da filha, Chiara

Esposa de Edson Celulari, Karin Roepke mostra detalhes da decoração do quarto da filha, Chiara, na casa da Serra

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 17h32

A atriz Karin Roepke, que é a esposa do ator Edson Celulari, encantou seus fãs ao revelar como é a decoração do quarto da filha, Chiara, de cinco meses. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com detalhes do ambiente.

Ela exibiu o quarto da herdeira na casa da família na Serra e revelou que o ambiente foi todo decorado em tons de rosa e branco, com direito a detalhes de flores e rendas. “Apaixonada pelo quartinho da Chiara aqui na Serra”, disse ela na legenda.

Novas fotos da filha caçula de Edson Celulari

Há poucos dias, o ator Edson Celulari mostrou novas fotos da filha caçula, Chiara, e um detalhe roubou a cena. Ele revelou que a menina puxou os olhos claros dos pais e tem os olhos azuis, que chamaram a atenção em uma foto do rostinho da bebê.

“Cinco meses de amor. Viva a Chiara!”, disse ele na legenda do álbum de fotos.

