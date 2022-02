Erika Januza compartilha primeiro registro em sua nova casa e impressiona web

Atriz Erika Januza revela primeiro clique em sua nova casa no Rio de Janeiro e dá início à reforma do local

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 17h38

Nesta quarta-feira, 9, Erika Januza (36) surpreendeu seus fãs ao revelar a primeira foto já na sua nova casa no Rio de Janeiro!

Com direito à piscina e jardim, a mansão agora vai passar por uma reforma no objetivo de deixar o local do jeitinho que a atriz quer.

“Um momento visa de quem fez uma selfie com sua casa nova que enfim vai começar suas obras. É muita coisa gente. Eu leiga de tudo vou correndo atrás e aprendendo”, confessou ela na legenda do post.

Nos comentários, os fãs deram todo seu apoio. “Certeza que vai ficar lindo”, disse um. “Boa sorte nesse novo ciclo”, desejou outro. “Não tem nada que você não consiga fazer”, declarou mais um.

Em paralelo com a reforma, a artista tem divido a agenda também para dar continuidade aos ensaios na Unidos do Viradouro, escola pela qual vai desfilar como Rainha de Bateria.