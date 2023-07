Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube: 'Tive que juntar um dinheiro'

Após meses da compra, Eliezer revela motivos que demoraram a entrega das chaves da mansão adquirida com Viih Tube

Após meses de anunciarem a compra de uma mansão juntos, Eliezer e Viih Tube mostraram neste sábado, 22, a casa que compraram para morarem com a família que estão construindo juntos após o nascimento da primogênita Lua.

Em seus stories, Eliezer também falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Eliezer revelou seus planos com Viih Tube após boatos de término."A gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, tanto eu, quanto ela. Acabamos de comprar nossa casa, pegamos a chave hoje e vamos começar a reforma. Também abrimos uma marca juntos e está super dando certo", afirmou. Leia mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer abre o jogo sobre novos rumores de separação com Viih Tube

Na noite da última quarta-feira, 19, começaram a circular algumas especulações na web de que o casal de influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer estariam em crise. Questionado pelos fãs, o pai da pequena Lua Di Felice decidiu abrir o jogo e se pronunciou em suas redes sociais sobre os novos rumores do fim do seu relacionamento.

Pela manhã, Eliezer apareceu atordoado em seu stories, ainda na cama, e compartilhou alguns prints das mensagens dos seguidores: “Viu nos grupos de fofoca seu nome e da Viih falando que estão separados? Só dá o nome de vocês, estão falando que saíram hoje só para disfarçar”, uma fã disparou sobre o último vale-night do casal.

"O que rolou? Separaram a gente de novo?”, o ex-participante do Big Brother Brasil brincou com os boatos. Na sequência, ele decidiu abrir o coração sobre a noite em que saíram juntos sem a filha, como um momento de ‘redescoberta’ do relacionamento: "É muito isso gente, parecia que estávamos no nosso primeiro date”, falou.