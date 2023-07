Eliezer abre as portas de nova casa com Viih Tube antes de reforma

Influenciador Eliezer mostra detalhes da mansão que comprou no interior de São Paulo com Viih tube

Nesta sexta-feira, 28, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, usou suas redes sociais para mostrar mais alguns detalhes de sua nova aquisição! O criador de conteúdo comprou uma mansão com sua esposa, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube, com quem tem uma filha, Lua di Felice. Os dois agora são donos de uma residência de luxo no bairro Granja Viana, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Eli revelou que a casa ainda vai passar por uma reforma para que eles possam se mudar, mas já mostrou alguns detalhes para seus seguidores irem curtindo o momento com eles. Atualmente, a família mora na cobertura que a youtuber comprou quando ainda era solteira, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

“Um tour rápido pela minha casa nova antes da reforma. Muito feliz em apresentar nossa casa para vocês, porque um ano atrás eu nunca imaginaria que estaria com uma casa. Eu não tinha esse sonho, mas quando a gente descobriu que a Lua ia chegar, sentimos a necessidade de ter um lar nosso, e então falamos: 'Vamos mudar para uma casa!’”, escreveu o influenciador digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Conheça a cobertura de Viih Tube: Imóvel possui elevador e TV 'escondida' no teto

Através de seu canal no YouTube, em 2021, Viih Tube mostrou alguns detalhes de seu duplex de luxo em São Paulo. A cobertura de Viih Tube chamou muita atenção pela decoração, repleta de luzes led, e pelos luxos que possui. Na época em que gravou o vídeo, a youtuber explicou que a reforma demorou mais do que o esperado, já que, após sair do Big Brother Brasil, ainda precisou esperar que alguns ajustes fossem feitos.

O local de dois andares tem uma cozinha totalmente decorada com detalhes em rosé gold. O imóvel ainda conta com um elevador próprio, que liga o primeiro e o segundo andar do duplex. Além disso, no segundo andar, a casa também possui uma piscina. Outro ponto que chamou bastante atenção dos fãs foi o quarto e banheiro da influenciadora. No vídeo, ela mostrou o grande closet planejado que conta com uma televisão embutida no teto, que pode ser guardada. Já o banheiro se tornou um ponto de destaque por ser bastante grande e contar com dois chuveiros. O segundo andar do apartamento também tem bastante personalidade da influenciadora. Nele, ela planejou um escritório para trabalhar, com decorações em led destacando momentos marcantes de sua vida, e, além de uma área externa com churrasqueira, ela também construiu uma sala de cinema em sua cobertura.