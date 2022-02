Deborah Secco mostra sua casa em Orlando e impressiona; veja as fotos

Na Revista CARAS, atriz Deborah Secco mostrou ambientes de sua residência fora do Brasil e revelou que pretende aumentar a família

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 10h43

A atriz Deborah Secco (42) conseguiu realizar mais um sonho de sua vida.

Para a Revista CARAS, a esposa de Hugo Moura (31) abriu sua casa em Orlando, nos EUA, e falou sobre ter conquistado esse desejo.

“Desde que fui a primeira vez a Orlando fiquei completamente apaixonada por aquele lugar. E depois que a Maria nasceu ainda mais. Virou realmente um sonho ter uma casinha ali”, explicou ela, ao mostrar seu novo endereço na terra do Mickey, com quartos temáticos inspirados em alguns dos maiores sucessos do universo Disney, como A Pequena Sereia, de 1989, e Toy Story, de 1995, além de um salão de jogos especial para a família e convidados se divertirem.

Foto: Nicolle Amboni

Foto: Nicolle Amboni

A residência passou por obras durante a pandemia de coronavírus e Deborah Secco teve que acompanhar tudo à distância. Somente agora a atriz conseguiu ver sua nova conquista concluída e, ao lado do marido e da filha, Maria Flor (6), não esconde seu lado criança, usando orelhinhas de Minnie enquanto fala de sua felicidade no casamento e do orgulho da família que construiu.

Foto: Nicolle Amboni

Confira a entrevista com Deborah Secco

- Você interferiu em algo na decoração da casa?

Deborah: "Quem decorou foi a Juju (Juliana Fernandes). Ela é maravilhosa, então eu interferi muito pouco. A gente só escolheu o tema de cada quarto e como ia ser, porque resolvemos transformar a garagem em sala de jogos, mas acabei interferindo muito pouco mesmo em tudo".

– Do que você mais gosta na cidade de Orlando?

Deborah: "Eu gosto porque é uma cidade de sonhos, uma cidade lúdica. E é meio interiorana. É uma cidade calma. Gosto demais!".

– Quais as partes preferidas nos parques da Disney?

Deborah: "Da Disney é difícil escolher uma coisa de que mais gosto, mas acho que é justamente isso, é um mundo de sonhos. A gente volta a ser criança".

– Você está usando orelhinhas da Minnie... Sempre foi fã?

Deborah: "Sempre que eu estou na Disney entro nesse clima, sim. Uso coisas temáticas. (risos) Não é que eu seja fã, mas quando chego aqui fico envolvida por essa atmosfera e acabo sempre usando. Já a Maria agora não gosta mais tanto de usar as fantasias de princesa...".

– E do que ela gosta?

Deborah: "A Maria gosta de tudo! Mas agora ela está curtindo mais os brinquedos de aventura. Ela adora as montanhas-russas que já pode entrar. Mas isso vai mudando muito de idade pra idade. Antes ela amava tudo das princesas, agora está curtindo mais as coisas de aventuras. Mas já, já ela muda de novo".

– Você pensa em um dia se mudar de vez para a Flórida?

Deborah: "Não. Não penso em morar aqui. Acho que é um lugar mesmo para passear".

– Você e Hugo completaram sete anos juntos. Existe a tão famosa crise na sua casa?

Deborah: "Por aqui, zero crise. Parece que a cada dia que passa a gente entende mais ainda o quanto é feliz junto. Dizem que quando você completa sete anos em um relacionamento, a crise chega. Não sou muito do que dizem, sou do que eu vivo".

– Mas quando enfrentam crise, como superam?

Deborah: "A gente, graças a Deus, não passou por nenhuma crise, não. Falo que nesses sete anos vou me descobrindo mais apaixonada a cada dia, mais feliz de estar com ele e de tê-lo escolhido para ser meu parceiro nesta vida".

– Você e Hugo já pensam em ter mais filhos?

Deborah: "A gente pensa, sim. Hugo sempre quis adotar e eu quero ter mais um. Falta só a gente chegar neste consenso".

– Em que fase está Maria Flor? Quais as suas novas descobertas?

Deborah: "A Maria Flor está quase uma pré-adolescente! Ela é muito mocinha, gosta de dançar, brincar de fazer vídeo... Mas acho que o que ela mais curte mesmo é estar junto com a gente. A gente gosta muito de estar junto, sabe?".

– Ela já demonstra muito ter uma veia artística. Você apoia?

Deborah: "Para mim, tudo bem ela ser o que quiser. Quero que minha filha seja feliz e vou apoiar todas as escolhas e decisões dela".

– Você mantém corpo e rosto invejáveis. Quais os seus segredos de beleza?

Deborah: "Não sou uma pessoa muito regrada, não. Tenho uma dermatologista maravilhosa que me ajuda muito e me inspira a tentar ter uma vida mais saudável, mas de forma leve, sem muita pressão. É assim que tento seguir".

– Envelhecer a assusta?

Deborah: "Tenho zero medo de envelhecer. Só não envelhece quem morre antes e eu quero viver muito. Quero ficar bem, bem velhinha mesmo".

– Você sempre foi uma fiel seguidora do Big Brother Brasil. Consegue se manter atualizada mesmo fora do Brasil?

Deborah: "Acompanho mesmo quando viajo. Menos, porque na viagem é sempre uma correria, mas acompanho, sim!".

– Já tem uma torcida?

Deborah: "Ainda não tenho torcida!".

– E quando voltaremos a vê-la na televisão?

Deborah: "Neste ano ainda, no Globoplay, deve estrear uma série que gravei ano passado chamada Rensga Hits!, sobre o universo do feminejo, em que vivo uma empresária de cantoras sertanejas. Vai ser divertida e acho que todo mundo vai adorar".

– E no cinema?

Deborah: "Estou aqui sempre com projetos de cinema, né? E lutando para conseguir fazer com que eles virem realidade. Quando der certo, conto tudo!".