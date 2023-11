Caindo aos pedaços, mansão deixada por Clodovil pode ser demolida

Mansão deixada por Clodovil pode ser demolida; veja fotos de como está o imóvel que fica localizado em Ubatuba, no litoral de SP

A mansão que era o xodó do deputado e estilista Clodovil Hernandes pode ser demolida. Em grande estado de deterioração, o imóvel localizado em Ubatuba pode não ter recuperação. A informação foi revelada nesta quinta-feira, 30, pelo g1.

Segundo o site, o imóvel era avaliado em R$ 1,6 milhão, mas foi arrematada por Thalita Daiane de Melo pelo valor de R$ 750 mil. “É muito caro para demolir. A não ser que o poder público queira assumir as despesas", disse ao veículo um dos responsáveis pelo espólio do apresentador.

Com mais de 4.375 m², o espaço apareceu na TV em várias oportunidades. Ao todo, ela possui nove quartos, 12 banheiros, hidromassagem, piscina, sauna, lago e uma capela.

Muito querida pelo apresentador, o espaço mantinha a personalidade extravagante do estilista. Ela contava, por exemplo, com uma jacuzzi e um vaso sanitário ao ar livre. Segundo fotos que seguem aparecendo nas redes sociais, o espaço está deteriorado pela ação do tempo.

Clodovil Hernandes faleceu em 2009 após complicações de um AVC.

Veja fotos do imóvel:

Leão Lobo detonou Clodovil

O jornalista Leão Lobo mostrou sinceridade ao relembrar o período em que foi colega de Clodovil Hernandes. Durante muitos anos, os dois eram vistos no ar. Em alguns momentos, eles chegaram a dividir a mesma emissora. “É a pior pessoa que eu conheci no meio artístico. Tudo o que eu vi era uma coisa muito ruim”, disse ele ao PodTudo. O profissional então lembrou um dos episódios escabrosos que presenciou ao lado de funcionários.

"Uma vez eu fazia um programa na Rede Mulher e ele também. Eu tinha sentado para gravar e chegou o Lars Grael [ex-iatista] que tinha acabado de perder a perna naquele acidente. Ele estava sendo maquiado, a perna mecânica encostada na parede. O Clodovil chegou e falou: “botou a perninha pra tomar sol?”. Ficou aquele branco, ninguém conseguia olhar, aquele constrangimento”, disse.