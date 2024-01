Como é a casa de Vanessa Lopes? Ela fez tour completo de mansão à beira-mar

Antes de ser confinada no BBB 24, Vanessa Lopes abriu as portas de sua mansão luxuosa com exclusividade para a CARAS Brasil; veja o tour

A influenciadora digital Vanessa Lopes está se destacando no Big Brother Brasil 24, e despertou a curiosidade do público sobre sua vida fora do reality show da Globo. Antes do confinamento, CARAS Brasil teve acesso privilegiado à luxuosa casa da dançarina, que fica localizada à beira-mar na praia de Serrambi, próximo a Recife, em Pernambuco.

Em janeiro do ano passado, a influenciadora abriu as portas da mansão luxuosa de sua família, onde morava ao lado dos pais, os empresários Alisson Ramalho e Lica Lopes, e sua irmã, Alicia Lopes. Vanessa morava na residência luxuosa construída pelos pais antes de explodir nas redes sociais e se mudar para São Paulo por conta do trabalho.

Vanessa Lopes fez tour em mansão antes de entrar no BBB 24 - Reprodução/Youtube/Gustavo Bettini

Apesar da mudança, Vanessa sempre está por perto da família: “Se não fossem meus pais para colocar meus pés no chão, me lembrar dos princípios, já teria enlouquecido. É uma vida muito diferente da que eu tinha antes, com momentos de muita pressão, em um meio que a gente tem acesso a tudo facilmente”, ela contou durante a entrevista.

Inclusive, muitos dos conteúdos nas redes sociais de Vanessa apresentam um cenário paradisíaco, com o mar ao fundo na mansão dos pais. Além da vista privilegiada, o imóvel oferece outros cômodos para atender a todas as necessidades da família, como sala de jogos com tênis de mesa e mesa de sinuca, quadra de areia, academia e piscina.

Vanessa Lopes mostra sala de jogos em mansão da família - Reprodução/Youtube/Gustavo Bettini

Durante o tour, Vanessa revelou que a residência possui cinco quartos, com acomodações para a família e hóspedes. A influenciadora, inclusive, mostrou que planeja seus vídeos nas redes sociais em seu quarto: “Não é só chegar e fazer o vídeo. Penso em tudo: cenário, roupa, música, se vou fazer com alguém, entender de engajamento, o que funciona”, disse.

Além disso, a dançarina também abriu as portas de um bangalô construído por seus pais como uma anexo da propriedade, para a receber mais visitas, especialmente seus amigos das redes sociais, que costumam passar uma temporada na casa da jovem. A sister finalizou o tour contando que o imovel foi arquitetado e muito sonhado por seu pai. Assista ao tour pela mansão de Vanessa Lopes:



Pais revelam por que Vanessa Lopes aceitou entrar no reality:

Em entrevista para CARAS Brasil, Alisson Ramalho e Lica Lopes revelaram a decisão de Vanessa Lopes de aceitar o convite para participar do Big Brother Brasil chegou de surpresa e causou um pouco de receio. "Apesar de algumas especulações nos últimos dois anos, nunca imaginávamos que realmente aconteceria. Isso trouxe aquele friozinho na barriga", disse Alisson.

O medo deu espaço à confiança após conversas com Vanessa e, agora, os dois não deixam de acompanhar Vanessa na casa mais vigiada do Brasil. Para eles, a influenciadora está mostrando sua essência carismática e a natureza positiva para todos e tem muito potencial para se dar bem nas provas da casa; leia o relato dos pais de Vanessa Lopes.